HABER

MHP'li belediyenin hoparlöründen PKK marşı çaldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 12:52 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu Belediyesi'nin merkezi sistemle yapılan yayınına giren kişi ya da kişiler, hoparlörden 'Çerxa Soreşe' olarak bilinen terör örgütü PKK'nın marşını çaldı. Belediye başkanı MHP'li olan belediyenin hoparlöründen yapılan yayın, tepki çekti.

Merkezi sistemle yayın yapılan Turgutlu Belediyesi'nin hoparlöründen, dün saat 14.40'ta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Kürtçe müzik çalındı. İlçenin tamamını kapsamasına rağmen yapılan yayın, sadece Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı ve Selvilitepe Mahallesi'nden duyuldu. Yayını duyup, anlam veremeyenler ise tepki gösterdi. Turgutlu Belediyesi'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Kamuoyuna önemle duyurulur. 25.02.2018 tarihinde 14.40 sıralarında, belediyemiz merkezi yayın sistemine bağlı ancak telsiz frekans sistemiyle çözülen bazı mahallelerimizdeki anons sistemine, illegal yöntemlerle müdahalede bulunulmuştur. Belediyemiz kontrolü dışında 1- 2 dakika süreli kanunsuz yayın yapılmıştır. Konu, ilgili mercilere iletilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

DHA

PKK'nın hain planı son anda engellendiPKK'nın hain planı son anda engellendi
Afrin'de PKK'lılar birbirlerine girdi! 30'dan fazla terörist infaz edildiAfrin'de PKK'lılar birbirlerine girdi! 30'dan fazla terörist infaz edildi
PKK'nın mafyası Afrin'de! Lüks villada korkunç infazlar...PKK'nın mafyası Afrin'de! Lüks villada korkunç infazlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Manisa Turgutlu PKK

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Manisada Fetö cüler çok etkindi..PKK ile de bağları fazlasıyla var bu örgütün Birde MHP yi yıpratmaya çalışan ve Ondan Oy alma hesabı yapan İYİ görünümlü Kötü lerinde bu yönde ORTAK bir çalışması olabilir maksat laf sokmaksa sokarız
@palermo544 Sen pkk'lıları kırmızı halıyla karşılayıp ayaklarına mahkeme götürenlerin kucağındasın... Hala aklınca laf sokmaya çalışıyorsun da olmuyor... bu zekayla bu kadar işte
@palermo544 Ortağı akp haburda pkk'yı davul zurna karşılamıştı bunlarda TÜRK düşmanı PAPA çocuklarının bastonu oldu tek çare IYI parti
@mah6bsddn4 noldu CiCiM. Canınmı yandı "Haburda davul zurna ile karşılayanlar" Bir hafta sonra Diyarbakırda Miting yapan Kılıçtaroğlu nu da o meşhur"Türk Bayrağı olmayan Miting" le karşılamışlardı Hiç dert etmediniz bunu o vakit)) özel bi sebebi varmı)) hatta Reis ve Bahçeliye o Kılıçtar ın ekibiyle omuz omuza verip saydırıyorsunuz bu sayfalarda
haburda pkk diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD persilvanyada feto vatikanda PAPA ile ittifak yapan Türklüğü boluculuk sayan TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuğu olarak bumu senmi diyon vatikanli
Ortağı akp haburda pkk'yı davul zurna karşılamıştı bunlarda TÜRK düşmanı PAPA çocuklarının bastonu oldu tek çare IYI parti
mhp kapanınca herkes herşey yapar. vebal bahçelinin
püskevitçi başı gibi bir şuursuz olunca başlarında normal.
Ne farkeder ki? akepe pkk lıları törenle karşılamadı mı? dostumun dostu dostumdur mantığıyla çalmışlar.
Sanki belediye bilerek çalmış gibi söylemeye gerek yok hata var telafi edilir bundan sonra tüm belediyeler tedbirli olur her şerde bir hayır vardır
LİDERLERİ MİLLİYETCİLİĞİ AYAKLARI ALTINA ALANLARLA BİRLİK OLURSA ONLARIN ARKASINA TAKILINCA BUNU HİÇ ŞAŞIRMADIK YANİ
istasyon altı diye bir mahallesi var adamlar bildiğin güneydoğuyu kurmuşlar birtek türk bile yok orda bukadar boş bırakırsan bunları olacağı buydu daha basımıza neler gelicek bakalım
Ortağı akp haburda pkk'yı davul zurna karşılamıştı bunlarda TÜRK düşmanı PAPA çocuklarının bastonu oldu tek çare IYI parti
belediyeni hoparlorunu koruyamiyorlar . birde 5000 kisi haziriz afrine gideriz . ba ba ba 5 kisi koyunda hoparloru koruyun once
bahçeli değilmiydi pkk yı davulla zurna ile haburdan geçiren ile EVET veren !!!
Diğer Haberler
Devlet korumasına alınan F.B.'nin yakınları serbest bırakıldı

Devlet korumasına alınan F.B.'nin yakınları serbest bırakıldı

Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

Mehmetçik için kermes düzenlendi

Mehmetçik için kermes düzenlendi

Arapgir’de Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odasının genel kurulu yapıldı

Arapgir’de Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odasının genel kurulu yapıldı

Niyazi Mısri anıldı

Niyazi Mısri anıldı

BTM’de bilimsel doğum günü sürprizi

BTM’de bilimsel doğum günü sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.