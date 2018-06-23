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Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Antalya'da, Milli Piyango'nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin sahibi olan 25 yaşındaki Murat Tokmak'ın otomobilinden 570 bin lira çalındı. Polis, olaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi yakalarken, çalınan paranın 373 bin 150 lirası ele geçildi.

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin 4 sahibinden biri olan Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak, hırsızların kurbanı oldu. Eski eşine otomobil almak için 29 Mayıs'ta kendisine ait lüks otomobilinin bagajına 700 bin lira koyan Murat Tokmak, galeriye gitti.

ÖNCE TAKİP ETTİLER

DHA'nın haberine göre, 130 bin liraya eski eşine otomobil alan Murat Tokmak, geri kalan 570 bin lirayı otomobilinin bagajına koyarak Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki evine döndü. Lüks harcama yaptığı için Murat Tokmak'ı takip ettiği belirlenen 5 kişi, park halindeki otomobilin zorlayarak açtıkları bagajından parayı çaldı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA GEZİYORMUŞ

Paranın çalındığını fark eden Tokmak, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. İnceleme başlatan polis, şüphelendikleri S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22), S.Ç. (24) ile Ç.E. (19) adlı kadını, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada çalınan paranın 373 bin 150 lirasını ele geçirdi.

Murat Tokmak’ın içtiği bir bardak çaya 200 lira bahşiş verdiği ve otomobilinde sürekli yüklü miktarda para ile gezdiği öğrenildi.

'PARAYI BOŞA HARCIYORDU'

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik." dedikleri öğrenildi.

Paranın geri kalanını harcadıkları tespit edilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango talihlisi Murat Tokmak Antalya hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
keske yakalanmasaydiniz, veya hepsini harcasaydiniz. bu tarz adamlara müstehak. millet acliktan ölüyor bu 1 bardak çaya 200 tl veriyor.
sonra bunlar batıyor ve açlıktan ölüyor...
demek ki doğru hayran gelen huya gider
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