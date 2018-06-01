Milliyet'te Serpil Çevikcan ve Tolga Şardan işten çıkarıldı!

Milliyet Ankara Temsilci Serpil Çevikcan ve yardımcısı Tolga Şardan ile gazetenin yolları ayrıldı. 30 yıldır Milliyet Ankara bürosunda çalışan Çevikcan ile Şardan'ın iş akdi feshedilirken herhangi bir anlaşmazlık gerekçesine yer verilmedi.

SERPİL ÇEVİKCAN VE TOLGA ŞARDAN İLE YOLLAR AYRILDI



Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından Kanal D, CNN Türk ve Hürriyet'te başlatılan işten ayrılmalar yine Demirören Grubu bünyesinde bulunan Milliyet'e de sıçradı. T24’ün haberine göre gazetenin Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan ile yaklaşık 28 yıldır Milliyet Ankara bürosunda çalışan temsilci yardımcısı ve polis-yargı alanının kıdemli temsicilerinden Tolga Şardan ile yollar ayrıldı.

GÖÇER TAHİNCİOĞLU İZNE AYRILDI



Milliyet'in yine polis-yargı muhabirliğinin güvenilir isimlerinden olan ve gazetede haftalık köşe de yazan Ankara Haber Müdürü Gökçer Tahincioğlu da işten ayrılmaların ardından izne ayrıldı. Tahincioğlu sosyal medya hesabından veda fotoğrafı paylaşarak, “Büyüdüğümüz binanın önünde ve hep yan yana” diye yazdı.

Serpil Çevikcan'ın yerine Vatan gazetesi Ankara Temsilci Murat Çelik'in düşünüldüğü iddia edildi.

