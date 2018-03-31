Milyonlarca liralık ilacı faturalandırarak sattılar

Şanlıurfa'da ilaçları faturalandırarak piyasaya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin milyonlarca lira değerindeki ilaçları faturalandırıp piyasaya sattığını tespit etti.
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlenen operasyonda, binlerce ilaç ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, diğer 1 kişi ise adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı
Sütyen takmayı sevmiyorlar
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum