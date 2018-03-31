HABER

Milyonlarca liralık ilacı faturalandırarak sattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ilaçları faturalandırarak piyasaya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da ilaçları faturalandırarak piyasaya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin milyonlarca lira değerindeki ilaçları faturalandırıp piyasaya sattığını tespit etti.

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlenen operasyonda, binlerce ilaç ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, diğer 1 kişi ise adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!
Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatura gözaltı ilaç piyasa Şanlıurfa tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.