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Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Kamyonette bulunanların tarım işçisi oldukları ve işe gittikleri belirtildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Satılmış idaresindeki 55 M 4507 plakalı minibüs, Mevlana Mahallesi İrşadiye Caddesi'nde Mahmut Olgun'un kullandığı 55 FR 554 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki Hadiye Durmuş (52) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayriye (49) ve Kadir Kılcı (21), Sadiye (17) ve Elmas Yılmaz (47), Hacer Olgun (66) ile Hamide Usta (58) yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonette bulunanların tarım işçisi oldukları ve işe gittikleri öğrenildi.

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Bafra ölümlü kaza trafik kazası

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