Müfettişler müdürlüğü inceleyince şok gerçek ortaya çıktı!

Uzun bir süredir rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen ve aralarında başmüfettişlerinde bulunduğu çok sayıda müfettişin yaptığı inceleme tamamlandı.

Müfettişlerin hazırladığı raporda, bir süre önce açığa alınan Kadastro Müdürü İbrahim Bilgin’in kişisel husumet beslediği personeli hakkında gerçeğe aykırı resmi yazı düzenleyerek" terör örgütü üyesi olma" gibi ağır suçlarla itham ettiği belirtildi. Bilgin’in Kadastro Müdürlüğünde görevli personellerin bazılarının terör örgütleriyle ilişkileri olduğu iddiasıyla “Liste verildiğini” ileri sürdüğünün kaydedildiği raporda, Diyarbakır Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu tarafından kendisine böyle bir listenin verilmediği, buna rağmen böyle bir liste varmış gibi resmi yazışmalarda bunu tekrar ettiği ifade edildi. Raporda Bilgin’in bu durumu personeli üzerinde baskı unsuru olarak kullandığı ve kendisi hakkında yapılan soruşturmalar sırasında söz konusu listedeki kişilerin kendisine iftira attığını iddia ettiği ileri sürüldü.