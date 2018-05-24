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Muğla'da 126 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 22:27 | Son Güncelleme

Muğla'da 126 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 126 yabancı uyruklu yakalandı.

Göcek Mahallesi İnlice mevkisindeki ormanlık alanda göçmen grubu olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgede arama başlattı.

Ormanlık alanda bulunan 123 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu, jandarma ekiplerince yakalanarak, otobüslerle ilçedeki spor salonuna getirildi.

İstanbul'dan geldikleri ve deniz yoluyla Yunan adalarına kaçma hazırlığında oldukları değerlendirilen göçmenler, sağlık ekiplerince bulaşıcı hastalık riskine karşı aşılandı.

Göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Fethiye kaçak göçmen Muğla Pakistan

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