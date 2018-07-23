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Mustafa Tuna Melih Gökçek'in davetine gelmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni başkan Mustafa Tuna'ya Ankapark'ı beraber ziyaret etmeyi teklif etti. İddiaya göre daveti önce kabul eden Tuna daha sonra 'İşim çıktı' diyerek iptal etti. Ankarpark projesine bugüne kadar 1,6 milyar lira harcanmıştı

Mustafa Tuna Melih Gökçek'in davetine gelmedi

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'ı Başkan Mustafa Tuna ile gezmek istedi. Tuna ise ‘'İşim çıktı'' diyerek Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınarlar'ı gönderdi. Gökçek Üçpınarlar ile parkı gezdi ve ‘'Dünyada bu işle uğraşan firmalar tek tek yazılı olarak davet edilmeli, oyuncakların bakımı garanti altına alınmalı, Belediye giriş biletleri üzerinden pay almalı” önerisinde bulundu.

OYUNCAKLARA BİNDİ

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile parkı gezmek için sözleşti. Ancak Tuna'nın bir bakanla görüşmesini çıkınca Gökçek'e Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınarlar eşlik etti. Oyuncakları inceleyen Gökçek, “Sayın Tuna yarım kalan işleri devam ettirmiş, çok da güzel olmuş” açıklaması yaptı. Gökçek, parktaki oyuncaklara da bindi ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ALICI ÇIKMADI

Gökçek'in 'Çinliler, Katarlılar talip'' dediği Ankapark için yapılan üç ihalede de alıcı çıkmadı. 4. ihale ise 2 Ağustos'ta yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ı 765 milyon 600 bin lira bedelle 29 yıllığına kiraya vermeye çalışıyor. Ancak günde 73 bin, ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek firma bulunamıyor.
Gökçek, ihalelerde alıcı çıkmayınca parka yapılan yatırımı ve kendisini eleştirenlere ‘''Gezi zekalılar'' demiş, ‘'Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek. Dünyada eşi benzeri olmayacak. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz'' açıklaması yapıp 2013'de parkın inşasına başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek mustafa tuna ankara belediye başkanı ANKAPARK’

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu arkadaşı gördüğümde Bülent Arınç ın dedikleri geliyor aklıma..
Bide ihale yeni için tavsiyelerde bulunmaz mı!..
yerinde bi davranış
ihaleye giren olmuyor ki fiyatı aşağı insin. 2.2 milyonu 10 günde çıkarır orası
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