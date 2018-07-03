Muş'taki göl ve göletlere yavru sazan bıraktılar

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerdeki göl ile göletlere 85 bin yavru sazan bırakıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın, Muş merkez ile Korkut, Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerindeki göl ile göletlere 85 bin yavru sazan bırakıldığını söyledi. Balıkların büyüyerek, 3 yıl sonra avlanma büyüklüğüne geleceğini kaydeden Aydın, "Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden aynalı ve pullu sazan yavru balığı getirdik. Bunlar belirlenen yerlere bırakıldı. 3 yıl boyunca balık bırakılan göl ve göletlerde avlanma yasağı olacak. Amaç, halkın sağlıklı gıdaya ulaşması ve geçim kaynağına katkıda bulunmak. Ayrıca hobi amaçlı balık tutmak isteyenlere bu fırsatı vermiş olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



