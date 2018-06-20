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Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Nevşehir'de zihinsel engelli iki gence cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 7 sanık, 21 yıl ile 51 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur avukatları ile "nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklu yargılanan Hasan Y, Dilaver I, Yüksel E, Abdullah A, Koçay E, Adnan Ö, Ali Y. ve avukatları katıldı.

Sanık ve avukatların son savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, Hasan Y'ye 51 yıl, Dilaver I'ya 38 yıl 6 ay, Yüksel E'ye 30 yıl 6 ay, Abdullah A. ve Koçay E'ye 22 yıl 6'şar ay, Adnan Ö. ve Ali Y'ye 21'er yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından sinir krizi geçiren bir tutuklu yakınına adliyeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı bir köyde, 2017 kasım ayında, aynı köydeki iki zihinsel engelli gence cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Engelli gencin ve tanıkların ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılar hakkında dava açılmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir cinsel istismar taciz

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