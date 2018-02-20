Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

İnternet yayınlarına RTÜK sansürü tartışmasının merkezinde Adnan Oktar'ın kanalı bulunuyor.

“Adnan hoca” olarak bilinen Oktar, kamuoyunda “Kedicikler” olarak bilinen kadınlarla birlikte program yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.

Adnan Oktar’ın A9 adlı kanaldan yayın yaptığı televizyonunu ise gazeteci Nevşin Mengü, DW Türkçe adına ziyaret etti.

Nevşin Mengü’nün Adnan Oktar izlenimleri ve konuğu gazeteci İrfan Bozan yarın 21.00’de DW Türkçe’nin YouTube kanalında olacak. (Odatv)