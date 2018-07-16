Niğde'de, halk demokrasi nöbeti için meydana akın etti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin bastırılmasının 2'nci yılında demokrasi nöbeti tutmak için Ömer Halisdemir Meydanı’na akın etti.

Niğde Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleşen Demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi gazileri, vatandaşları selamladı. Konuşmalar sonrasında ise Sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.

Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Ağır Ceza Hakimi Osman Soydal, kurum müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Törende kalabalığa seslenen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, o gecenin unutulmadığını ve Niğdelilerin gösterdiğini söyledi. Çok karanlık bir gece yaşadıklarını kaydeden Şimşek, "Devlet olarak ülke olarak büyük bir darbe girişimine maruz kaldık. İhanet şebekeleri milletimizin oylarıyla gelmiş hükümetimizi, cumhurbaşkanımızı görevden uzaklaştırmaya ve dış güçlerin dikta rejimlerini getirmeye çalıştılar. Gözü dönmüş ihanet şebekesi ki bu Milletimizin üzerine bombaları yağdırmaktan geri kalmadılar ve her türlü vahşeti sergilediler. Unuttukları bir şey vardı, bu ülke artık her şeyi sineye çekecek millet değildi. O nedenle cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara meydanlara koştu, tankların altına yatarak kurşunlara siper oldular. Hainlere karşı büyük bir zafer elde ettik" diye konuştu.

Vali Şimşek’in konuşmasından sonra Ahmet Şafak konseri gerçekleşti. Konser sonrası ise Niğde’deki camilerde salalar okundu.