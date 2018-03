Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Nil Makaracı'nın Avlu dizisinden çıkarılmasına dair söyledikleri gündemde bomba etkisi yarattı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Nil Makaracı, yakında Star TV'de başlayacak olan ve 'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu dizisinden kovulma nedenin açıkladı. İşte Nil Makaracı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

"Merhaba, ben Nil Makaracı. Çok büyük heyecan ve istek duyarak dahil olduğum Avlu dizisi kadrosundan 21 Mart tarihinde, yönetmen yardımcısı Merve Çolak tarafından çıkartıldım! Daha öncesinde kendi ajansımın bile bana, 'LGBT bireylerin de yer alacağı bir dizi başlıyor' diyerek anlattığı Avlu'dan, LGBT yüzünden ve lezbiyen olmam gerekçesiyle, homofobik tavırlarla resmen kovuldum!

NİL MAKARACI'NIN AÇIKLAMASI

Büyük üzüntü, hayalkırıklığı ve kızgınlıkla, tüm kamuoyuna, LGBT mecralarına, Nil Makaracı’nın Avlu dizisinden çıkartılmasıyla ilgili bildirimidir. pic.twitter.com/KqZe9dG4yv — GMag (@GMagcomtr) 22 Mart 2018

KOVULMA SEBEBİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN FOTOĞRAF

Nil Makaracı’nın Avlu dizisinden homofobik sözlerle kovulmasına neden olan fotoğraf budur. pic.twitter.com/EgEEBPJ70e — GMag (@GMagcomtr) 22 Mart 2018

NİL MAKARACI KİMDİR?

Nil Makaracı İstanbul'da yaşıyor. Memleketi Kastamonu'nun Abana'dır. 30 yaşındadır.