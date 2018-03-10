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Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

Kadına yönelik şiddetle ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirdiği ve hakkında soruşturma açılan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın kurucusu olduğu vakıftan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘sözde ilahiyatçılara’ karşı önlem alınması çağrısında bulunmuş, konuyla ilgili olarak Hükümet Sözcüsü ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı görevlendirdiği kaydetmişti. Bozdağ’a konudan duyduğu rahatsızlığı anlatan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da konuyla bizzat ilgilenmesini isteyen Cumhurbaşkanı, “İlahiyatçılar daha cesur olsun, gerçek, sarih din anlayışını bu kişiler anlatsın. Sözde diyanetçilerin İslam dininin yanlış anlaşılmasına sebep olmasının önemli alınsın” demişti.

Nureddin Yıldız’ın kurucusu olduğu Sosyal Doku Vakfı’ndan bu sözlere yanıt geldi.Vakıf Yıldız'ın sözlerinin cımbızlandığını ve algı operasyonu yapıldığını iddia etti. Yıldız'ın kadınlarla ilgili daha önce yaptığı sohbetlerden alıntı yapılarak düzenlenen açıklamanın bir bölümünde erkeğin kadından üstünlüğünün olmadığı ifade ediliyor. Ancak başka bir bölümde erkeğe, 'kadından bir puan üstünsün ama kralı değilsin' denilmesi dikkat çekiyor.

İşte vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

Yaklaşık bir yıldan beri, Vakfımız Onursal Başkanı Nureddin Yıldız Hoca’nın sohbetlerinden bazı bölümler cımbızlanıp alınarak ve montajlanıp servis edilerek algı operasyonları yapılmaktadır.

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"ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"

Son olarak, 2007 yılında yapılmış olan “Kadın Cariye Değildir” başlıklı sohbetten kısacık bir bölüm alınmış ve hiç ilgisi olmadığı halde Diyanet Tv’nin logosu da eklenerek servis edilmiştir. Bu iftira ve çarpıtmaya cevabımız, yine söz konusu sohbetin kendisidir.

Nureddin Yıldız Hoca, bir bölümü alınıp çarpıtılan Kadın Cariye Değildir sohbetinde şöyle demektedir:

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"ERKEĞİN KADINDAN HİÇBİR ÜSTÜNLÜĞÜ YOK"

“Müslümanlar olarak biz, güzel bir evlilik yapmakla, sorunsuz, sıkıntısız yaşayacağımızı zannederek yanılıyoruz. Erkekler olarak kadınları cariyemiz görüyoruz. Kadınlar da erkekleri, güzelliklerinin bedelini çeken hamallar olarak görüyorlar. İkisi de yanlış. Ne kadınlar erkeklerin cariyesi, ne de erkekler kadınların hamalı, ikisi de doğru değil. Erkekler de kadınlar da Allah’ın kuludur. Erkek de kadın da cennete ve cehenneme gideceği bir yol yürüyor. Erkek de kadın da Rabbinin huzurunda hesap vereceği bir hayat yaşıyor. Erkeğin kadından hiç bir üstünlüğü yok. (Nureddin Yıldız Hoca sohbetinde aynı cümleyi tekrar ediyor) Erkeğin kadından hiç bir üstünlüğü yok. Erkeğin kadından sadece sorumluluk fazlalığı var.”

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“Biz şuna iman ederiz; Rabbimizin önünde kuluz. Erkeğiyle, kadınıyla aynı namazı kılıyoruz, aynı orucu tutuyoruz, aynı haccı yapıyoruz, aynı cihadı yapıyoruz. Sorumluluklarımızın farklı olması, birimizin diğerine üstün olduğunu asla göstermez. Kimse kimsenin kulu değildir!”

"KADINA BİR PUAN ÜSTÜNSÜN AMA KRALI DEĞİLSİN"

“Hanımını Allah’ın adını kefil göstererek sen aldın. Allah’ın adıyla, Peygamber’in sünneti ile bu kadın sana emanet edildi. Allah’ı kefil gösterip zevkine göre işkence yapamazsın. Kadının sorumlususun, kadına bir puan üstünsün, ama kadının kralı değilsin, kadının hizmetçisi de değilsin. Herkes hayatını yaşıyor, herkes cennete girmek için uğraşacak.”

“Kadın Cariye Değildir” başlıklı bir saatlik sohbet bu şekilde devam ederken, Nureddin Yıldız Hoca kadına uygulanan şiddet konusuna da değiniyor. Hemen her gün “namus” cinayetlerinin işlendiği, kadınların sokak artasında “namus” gerekçesi ile infaz edildiği bir zaman diliminde toplumu uyarıyor ve böyle bir durumda İslam’ın hükmünü açıklıyor.

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“Fuhşa bulaşmış ahlaksız bir kadın” karşısında kocasının nasıl davranabileceğine açıklık getiriyor.

"İFFETSİZLİK YAPARSA CAN YAKMADAN DÖVEBİLİR"

Bu tür iffetsizlikle ilgili durumlarda, erkeğin isterse boşanacağını ama kadın boşanmak istemiyorsa erkeğin de bu durumda çiğnenen onurunu telafi etme yoluna gitmesi durumunda ayet ve hadislerin belirlediği sınırlar çerçevesinde kadını sembolik (can yakmadan) olarak nasıl “dövebileceğini” anlatmaktadır.

İşte 2007 yılında yapılan “Kadın Cariye Değildir” başlıklı sohbetin içinden cımbızla alınıp montajlanarak ve hiç ilgisi olmadığı halde Diyanet Tv’nin logosu da eklenerek, günlerce “İslam’da kadın dövme teknikleri” vb çirkin başlıklarla yayınlanan o videoda anlatılan mesele; iffetsizlik durumlarında erkeğin ancak ve ancak sembolik bir tepki gösterebileceğine müsaade eden, cinayet işlemesini yasaklayan, işkence etmesini yasaklayan, kadının canının yanmasını, en ufak bir yaralanma ve hatta çizik bile oluşmasını haram kabul eden, İslam Fıkıhçılarının ortaya koyduğu hükümlerdir.

Bu hükümler; şiddet sarmalında kıvranan, canı sıkılanın can aldığı, gücü yetenin gücü yettiğini öldürdüğü, özellikle kadınların evham ve şüphelerle katledildiği, yuvaların dağılıp çocukların yetim ve öksüz kaldığı bir topluma vaaz edilmiş hükümlerdir. Bu “öldürürüm, vururum, kırarım, namusumu temizlerim” diyen erkeğe, “hayır öldüremezsin, vuramazsın, kıramazsın, hatta çizik bile oluşturamazsın, canını bile yakamazsın” demektir.

"HERKESİ ADALETLE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Ve bu hükümler, şu veya bu hocanın sözleri değil, Allah’ın ayeti ve rahmet peygamberi Resûlullah Sallallahü aleyhi ve sellem’in hadisi şerifleridir.

Bu vesile ile; bu çirkin kampanyada bilerek veya bilmeyerek yer alan vicdan sahibi herkesi bir daha düşünmeye, adaletle hareket etmeye davet ediyor ve iftiralarla ilgili yasal haklarımızın takipçisi olduğumuzu hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

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nuredin yıldız erdoğan Sosyal Doku Vakfı

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
NURETTİN HOCAM BEN SENİ ALLAH İÇİN SEVDİM SENİN KONUŞMALARINI CIMBIZLAMIŞLAR DOGRU AMA BU CAHİL ATAİSTLERE LAİKLERE ANLATAMASINIZ BUNLARIN ELİNE KOZ VERMEYİN ALLAH KORUSUN BUNLAR İNSANI DİNDEN EDERLER
@savo1967 o zaman biraz bilgi ver bizde senden öğrenelim.... sen su ateistler ne diyor bir öğren bize şu su diyor diye örnek ver bizde bilgi sahibi olalım...
@savo1967 sen akıllısın öylemi :))))
tayyip erdoğan ateist mi yani?
tüm cemaat ve tarikatlar kapatılmalı
YOBAZ SÜRÜSÜ BİRBİRİNE GİRDİ NE GÜZELL...
nasıl cımbızsa işlerine gelmeyince cımbızlanıyor. Niye Cumhurbaşkanı konuşmadan önce biz böyle demedik demiyorsunuz
bunların din anlayışı sadece cinsellik üzerine başka bişe değil beyinlerinin yerinde cinsel organ taşıyorlar esas hadım olcak kişiler bunlar her önüne gelen vakıf açıyor bu ülkede çok yazık
bu cemaatler en son çok büyük dert olacak devletımızın başına. derhal cumhur başkanının bunlara el atması lazım. bu dinciler yıllardır ülke yönetiminin gelişiminde kötü etken yarattığı herkesce biliniyor.çok palazlandılar. bunların islamiyet ve peygamberimizin hadislerinden hiç bir şey almadığı görülüyor.
Aklı başında olan her insanın medyada ve sosyal medyada yayınlanan Nurettin Yıldızın konuşmalarının cımbızlandığını anlaması ve acaba bu konuşmanın tamamında ne demek istemiş deyip konuşmanın tamamını dinlemesi gerekirdi. O konuşmada Nurettin yıldızın kadınları hakir görmediği aksine kadını yücelttiği, kadın cinayetlerine ve kadına yapılan işkencelere karşı bu konuşmayı yaptığı bu şekilde anlaşılabilir. Ama anlamak istemeyen yine anlamayacaktır. Çünkü yeni olmayan bir kaç yıllık olan bu konuşmanın birileri tarafından neden şimdi ve neden kadınlar günü arefesinde bu şekilde topluma
Türkiyenin böyle vakıflara ihtiyacı yok, sizler ne yaparsanız yapın Rabbim her kuluna akıl, fikir vermiş. Her kulu mahşer günü kendinden sorumludur, ey kendini bilmezler insanlara akıl dağıtmak haddinize değil. Hüküm sadece Allahındır. Yasal haklarını arayacakmış, sen kadını dövebilirsin de, yasal hak ara, sen konuş kimse konuşmasın, konuşursa yasal hak ara, moda oldu buda. herkes din,fikir beyan ozgürlüne sahip. Gerçek müslüman kadınlarla uğraşmaz ,kadınlara destek olur, yardım eder,sahip çıkar, Adam gibi adam eşini çok sever, dövmez Allah için, Analar için elleri, ayakları öpülür.
Mademki bu adamlar yanlış 15 yıldır nerdeydiniz bunları başımıza musallat eden siz degilmiydiniz
adalet gerekli ise herkese gereklidir ben nurettin hocanın böyle birşey diyeceğini zaten baştan beri doğru olmadığını kabul ettim eger birilerinin yalan haberleriyle bu kişilere iftira atıpta sonra onun hakkını nasıl alacaksın ey insanoğlu herşeyin hesap günü var selam ve dua ile
Sakalı bitli çakma din adamı bozması sprey krem şanti de bi sıkıntı yok demi yiyebiliriz erimiş çikolata falan hatta sen yarın çıkar kadınlar pazardan salatalık ,patlıcan, kabak alamazlar dinen caiz değilde dersin iğreniyorum alayınızdan midemi bulandırıyorsunuz..!
Dini dernek ve Cemaatler maalesef İslama ummadık zararlar vermekte ve yeni yeni ve gerçekten saçma sapan şirk kokan açıklamalar yapmaktadırlar. Yazık gerçekten bölünen bölüdükçe küçülen ilam topluluğu artık böyle cemaat ve derneklere pirim veeilmemeli ben dinimi Kitabım KUR’ANı azimüşşandan çok netve aracısız öğrenebilirim. açın okuyu meal’i herşeyden biginiz olur değerli kardeşlerim
Pompalandığını çok iyi anlıyoruz ve bazılarının kuyruk acısı olduğunu çok iyi biliyoruz.
erdogan bunlari bitirirse enaz %70 oy alir...
lütfen şu adamı hemen tutuklasınlar bu adam dışarıda gezmesin beyler yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü. mk hepsini tutturmuş bakın adı Molvin Paydin. Mükemmel tahminler veriyor dediğim gibi aratıp bakın yutubda Molvin Paydin diye
Üzülüyorum buraya yazdıklarınızın hesabını vermiyecekmisiniz.hakaret etmeyin eleştirme hakkı herkesin var.Nurettin hocanın söylediklerinin doğru olduğunu anladığınızda İnşaAllah geç olmaz sizin için.Allah(a.c) bizlere hakkı hak olarak bilip söylemeyi ve amel etmeyi nasip etsin.benim bildiğim Nurettin Hoca kendini islamiyete adamış dünyadan beklentisi olmayan birisi.onun sınavıda bu.bilmeden konuşmayın lütfen
lanet olsun bunlara cehennem bile kabul etmeyecek bunları
türkiyede ki tarikat ocak vakıf dernek cemaat din maskeli ne kadar kurum varsa hepsi dışardan besleniyor amaç osmalıya yaptıklarını atatürkün cumhuriyetine yapmaktır ama başaramayacaklar hepsinin sonu yakın hepsi gelmemek üzere kazınacaklar
yeni yeni ali kalkancılar müslüm gündüzler çıkıyor piyasaya TÜRK halkı sızın fırıldağınızı bu kez yemez ezer gecer
sizin ögretenin allah bin belsını versin serefsizler yıne hortladılar birdaha bu ülkede 28 subatlar yapamayacaksınız islamiyet sizin gibi üç beş çapulcuya kaldıysa vay halimize
laiklere ateistlere yaranmak için ayetleri,hadisleri de değiştirir güncelleriz.sen zannedeceksın ki Nurettın hocanın fetvalarına göre hareket edıyorlar.dinime küfreden bari müslüman olsa...CUMHURBAŞKANIM OYUNA GELME....onlar sana zaten oy vermez.Onlar gibi yaşasan bile yaranamazsın.
(Fuhşa bulaşmış ahlaksız bir kadın”karşısında kocasının nasıl davranabileceğine açıklık getiriyor)şu cümleye bakın,sadece kadına yüklenen sadece kadınına yakıştırılan bu sözlere bakın ,sanki erkeğin hiç bu konuda ilgisi alakası yokmuş gibi kadına dayatılıyor.sanki kadın tek başına yapıyor,erkek hiç bu konun içinde yok sanki erkek yapmıyor,bu kadar saçmalık olamaz.herkes kafasına göre dini şekillendiremez,Kur an da ne yazıyorsa o dur.namazını kılıyorsan orucunu tutuyorsan,hak huk yemiyorsan,hırsızlık ursuzluk yapmıyorsan.işinde gücünde isen,islamiyette daha ne arıyosunuz,karıştırıyonuz durmadan
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