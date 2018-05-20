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Obezite ile öğretmenler de mücadele edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, güncellenen öğretmen yetiştiren lisans programları müfredatına, giderek artan bir tehdit haline gelen obezite ile mücadelenin özellikle işlendiği "Beslenme ve Sağlık" dersi eklendi - YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan: - "Ülkemizin en ücra yerlerine giderek eğitim veren ve toplum için önder kişiler olan öğretmenlerimizin, sağlıklı yaşamın ve doğru beslenmenin sırlarını bilerek çocuklarımıza ve ailelerine rol model olması bekleniyor"

SELMA KASAP- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), güncellenen öğretmen yetiştiren lisans programları müfredatına, giderek artan bir tehdit haline gelen obezite ile mücadelenin özellikle işlendiği "Beslenme ve Sağlık" dersi eklendi.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, AA muhabirine, güncellenen "Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları" ile müfredata eklenen "Beslenme ve Sağlık" dersine ilişkin açıklama yaptı.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ve uzman bir ekip önderliğinde, eğitim fakültelerinin dekanlarının katıldığı çalıştay ve toplantılar ile iki yıllık bir süreç sonrasında yeni müfredata son şeklinin verildiğini ifade eden Tufan, programların, gelecek nesli yetiştiren ve toplumun kanaat önderleri konumundaki öğretmenlerin dünyanın öncelediği alanlarda da yetkin ve yeterli olması için çok yönlü hazırlandığını anlattı.

Öğretmen yetiştiren tüm programlar için yen müfredata önemli seçmeli dersler eklendiğini bildiren Tufan, "Beslenme ve Sağlık" dersinde obezite ile mücadele konusuna özel önem verildiğini bildirdi.

Çocuklarda obezite artışının tehlikeli bir düzeye ulaştığının altını çizen Tufan, Sağlık Bakanlığının "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010" başlıklı ön çalışma raporuna göre, Türkiye'de fazla kiloluların oranının yüzde 34,6, fazla kilolu ve şişman oranının yüzde 64,9, çok şişman olanların oranının ise yüzde 2,9 olarak tespit edildiğini aktardı.

Yüksek beden kitle indeksi (BKI) ve artan obezitenin metabolik sendrom, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ve yüksek kolesterole neden olduğuna değinen Tufan, "2015 yılında tüm dünyada yüksek BKI nedeniyle 4 milyon ölüm yaşandı ve tüm ölüm nedenlerinin yüzde 7'sini teşkil etti. Farklı ülke raporlarında böyle giderse 2030 yılında tüm dünyada 2 milyardan fazla kişinin kilolu, 1 milyardan fazla kişin ise obez olacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Öğretmenlerin rol model olmasını istiyoruz"

Tufan, rakamlara bakıldığında dünyada giderek ciddi bir tehlike halini almaya başlayan obezite hakkında öğretmenlerin de bilgi sahibi olarak, gerektiğinde koruyucu önleyici tedbirler konusunda etkin olmasını istediklerini belirtti.

Sağlıklı beslenme hakkında sadece doktorların değil tüm toplumun bilgi sahibi olması gerektiğine işaret eden Tufan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Toplumların mimarı öğretmenlerimizin doğru beslenme ve sağlıklı yaşam konusunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Tüm öğretmen yetiştiren programlarımıza eklenen 'Beslenme ve Sağlık' dersinde doğal ve sağlıklı beslenme, gıda katkı maddeleri, sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele konuları ele alınıyor. Böylece ülkemizin en ücra yerlerine giderek eğitim veren ve toplumlar için önder kişiler olan öğretmenlerimizin sağlıklı yaşamın ve doğru beslenmenin sırlarını bilerek çocuklarımıza ve ailelerine rol model olması bekleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
obezite YÖK Üyesi Zeliha Koçak Tufan Yükseköğretim Kurulu

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