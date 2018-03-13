Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!

Olay, geçen aralık ayında Egemenlik Mahallesi 6119 Sokak'ta bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Ayakkabı işletmesinin sahibi Nimet Tarlak, oğlu Burak Tarkal ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak Tarlak babasına bıçakla saldırdı. Nimet Tarlak ise ruhsatlı tabancası ile oğluna 2 el ateş etti. Vurulan oğul Tarlak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"ERKEKSEN GEL, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"



Baba Nimet Tarlak hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugünkü ilk duruşmasına tutuklu sanık Nimet Tarlak, eşi Vesile Tarlak, gelini Özge Tarlak ve sanık avukatları katıldı. Akciğer kanseri olduğu için oturarak savunmasını yapan Nimet Tarlak, oğlunun kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini belirterek, "Olaydan önce benden 350 bin lira para istedi. Bu parayla ev ve uyuşturucu alacağını söyledi. Durumumun iyi olmadığını söyledim. Biraz zaman vermesini istedim. Ancak o 3 gün süre verdiğini bu parayı vermemem halinde beni ve amcasını öldüreceğini söyledi. Olaydan 3 gün önce de Karşıyaka’da ben oğlum ve amcası konuşmak için bir araya geldik. Bizden yine 350 bin lira istedi. Konuşma esnasında amcasını bıçakla yaraladı. Polise gittik, şikâyetçi olduk. Ben zaten 10 gün boyunca kardeşimde kaldım. Eşi ve torunumla bizde kalıyorlardı. Bana ‘Erkeksen eve gel seni öldüreceğim’ demişti. Eve gidemiyordum. Olay günü de yine uyuşturucu kullanıp, benden para istedi. Sonra da bıçakla saldırdı. Kendimi korumak isterken tabancayla ateş ettim. Aslında ben orada kendimi öldürdüm. Bu olay gerçekleştiği için çok pişmanım" dedi.