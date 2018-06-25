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Öğrenciler "Kültür Başkenti"ni projelendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

Ankara ve Kastamonu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü doktora ve yüksek lisans öğrencileri Kastamonu'daki alanları projelendirdi

Ankara ve Kastamonu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'daki birçok alan projelendirildi.

Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kastamonu Belediyesi işbirliğinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü ile Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin projeleri sergilendi.

Burada konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlattı.

Kent estetiği açısından peyzajın çok önemli olduğunu belirten Babaş, "Projeleri yaparken düz çizgiler istemiyorum. Yaptığınız yerin hem ruhuna hem kökenine hem de kültürüne bağlı olarak yapmanız gerekiyor. Peyzajda farkındalık gerekli olduğuna inanıyorum. Kastamonu'muza, öğrencilerimize, üniversitemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. " dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise çalışmaların neticesinin kısa sürede alınmasının zor olduğunu belirterek, "Bunun başlangıcını yapmaları önemliydi. Kendilerini tebrik ediyorum. Kastamonu'ya hayırlı çalışmalar getirecektir. Belediyemizin ilmi değerlendirmesi takdire şayandır. " diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğretim üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Yılmaz da öğrencilerin şehrin çeşitli yerlerini projelendirdiklerini söyledi.

Yılmaz, projelerin raporlanacağını, raporların da kitap haline getirileceğini kaydetti.

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KASTAMONU öğrenci proje Türk Dünyası Kültür Başkenti

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