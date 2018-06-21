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Öğretmenlerden üniversiteye hazırlanan öğrencilere mezuniyet konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

 DERSLERDEN artan zamanlarını müzik ile değerlendiren, arkadaşları ve mezun bazı öğrencileri ile rock grubu kuran 13 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, birçok liseden mezun gençleri üniversite sınavlarından önce coşturdu.

Öğretmenlerden üniversiteye hazırlanan öğrencilere mezuniyet konseri

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) DERSLERDEN artan zamanlarını müzik ile değerlendiren, arkadaşları ve mezun bazı öğrencileri ile rock grubu kuran 13 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, birçok liseden mezun gençleri üniversite sınavlarından önce coşturdu.

Avcılar’daki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 14 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, kendisi gibi müzik tutkunu 3 öğretmen ve eski bir öğrencisi ile birlikte oluşturduğu 'Grup 4 Göz', öğrenci, veliler ve mesai arkadaşlarına eğitim yılı içerisinde birkaç konser verdi. Barış Beşir, müzik öğretmenleri Bertal Saltik, Yasin Aydın, Hüseyin Man ve eski öğrencisi Mustafa Aydoğdu ile 'Grup 4 Göz'ü oluşturarak müzik çalışmalarını sürdürdü.
Öğrencileri ile arkadaş, ağabeyleri gibi yakından ilgilenen öğretmen Barış Beşir, müziği müthiş bir tutku olarak gördüğünü, bunu çevresine de yansıttığını vurgularken, müziği, yaşama tutunabileceği enerji aldığı, bir hobi olarak gördüğünü “Hayatın rengini bırakmamak gerektiğini” söyledi.
Müzikteki hünerleri kısa sürede yayılan Barış Beşir ve Bertal Saltık, sık esprileri ile de ilgi çekti. Başta Sabancı 50’nci Yıl Anadolu Lisesi olmak üzere gittikleri okulların bahçelerinde düzenlenen mezuniyet gecelerinde şarkılarını öğrencilerle bir ağızdan söyleyen Beşir, hayranlarından, öğretmenlerinin isimleri ile birlikte sınıfta en çok kullandığı esprili sözcükleri Twitter hesapları üzerinden yazmalarını isterken, kendisi de “Korkmayın. Artık mezunsunuz. Kimse size bir şey yapamaz” dedi.

Okul Müdürü Dursun Yıldırım, müzik tutkunu iki öğretmenlerinin ders ve dışında örnek eğitimci olduklarını ve kaliteli müzik yaptıklarını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Öğretmenlerden üniversiteye hazırlanan öğrencilere mezuniyet konseriÖğretmenlerden üniversiteye hazırlanan öğrencilere mezuniyet konseriÖğretmenlerden üniversiteye hazırlanan öğrencilere mezuniyet konseri

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