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OHAL'i protesto etmek için sakal uzatıyordu! Aytuğ Atıcı sakalını kestirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 02:12 | Son Güncelleme

İki yıl süren OHAL'in sona ermesinin ardından CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan açıklama geldi. OHAL'i protesto etmek için sakalını uzatan Atıcı, OHAL'in sona ermesinin ardından sakalını kestireceğini belirtti.

OHAL'i protesto etmek için sakal uzatıyordu! Aytuğ Atıcı sakalını kestirecek

CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atıcı yayımladığı mesajında, “Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! 19 Temmuz Perşembe günü saat 9:30’da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim” dedi.

İşte Atıcı’nın yayımladığı o mesaj:


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Anahtar Kelimeler:
OHAL Aytuğ Atıcı sakal protesto CHP

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Aferin boş işler müdürü !! Verdiğiniz sözleri bu tarz iddaalaşmalarla yerine getirmekten ziyade TBMM ‘de halkın önünde verdiğiniz sözü size hatırlatır sağlam bir muhalefet yapmanızı ve doğruları aktarma cesareti rica ederim sizden sayın vekil .
Sinek kaydı olsun lütfen!:)
bu milletvekiligi bitenler neden hala meclisten ayrılamıyolar beyaa git mahallenin berberinde traş ol arkadaş hayret bişe..
Boş adamsın vesselam . Git kestir şimdi
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