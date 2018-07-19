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OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifinin valilere geniş yetki veren ilk maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
OHAL kanun teklifi

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