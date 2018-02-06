Ankara'yı sarsacak itiraf: Genelkurmay'da hala aktifler!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar aşamasında önemli bir itiraf geldi. Sanık eski Astsubay ve kursiyer Teğmen İ.T., etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini bildirdi ve mahkemeye 12 sayfalık itiraf dilekçesi verdi. Teğmen, FETÖ mensubu kişilerin, halen Genelkurmay'da görev yaptığını öne sürdü.

İTİRAFTAKİ İSİMLERE SORUŞTURMA



Sözcü'de yer alan habere göre, sanığın itiraflarında ismi geçenlere ilişkin soruşturma başlatılırken bu isimler arasında üst düzey subaylar ve bazı kamu kurumlarında görevli bürokratların da olduğu öğrenildi. Davanın 7 Şubat Çarşamba günü yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

'TRUECRYPT' PROGRAMI



Teğmen olduktan sonra Ankara'ya atandığını ve Tuzluçayır semtinde FETÖ üyeleri ile birlikte ev sohbetlerine katıldığını açıklayan İ.T., kendisinin örgüt abisinin ‘Emin' kod adlı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir öğretmen olduğunu da söyledi. Astsubaylıktan subaylığa geçtiğini anlatan İ.T, 15 Temmuz'dan hemen önce örgüt abisi ile görüştüğünü ancak darbe girişimi konusunda bilgi vermediğini kaydetti. Örgütün üst düzey imamlarında, FETÖ mensubu askerlerin bilgilerinin depolandığını belirten İ.T., “Bu imamlar, askerlere ilişkin bilgileri ‘Truecrypt' isimli programla şifreleyip, hafıza kartlarında saklarlar'' dedi. FETÖ'nün gerçek yüzünü 15 Temmuz sonrası gördüğünü de belirterek etkin pişmanlık talebinin kabul edilmesini ve beraatını istedi.