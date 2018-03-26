HABER

On Numara çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 22:42 | Son Güncelleme

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 816. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 5, 7, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 47, 62, 64, 67, 68, 71 ve 72 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Tel Rıfatlılar: Bizi de kurtarınTel Rıfatlılar: Bizi de kurtarın
Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!
ABD bu olayla çalkalanıyor!ABD bu olayla çalkalanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü on numara

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.