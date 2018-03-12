On Numara sonuçları 12 Mart: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Mart ayının ikinci haftasının ilk gününde 814. haftanın On Numara sonuçları belli olacak. Milli Piynago İdaresinin diğer şans oyunlarının aksine On Numara devir konusunda inanılmaz bir seri yakalamış durumda. Milli Piyango İdaresi'nin en sık büyük ikramiye veren oyunu olan On Numara bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. On Numara'da 53 haftadır devir yaşanmıyor. Yani On Numara'da şaşırtıcı olan büyük ikramiye çıkması değil çıkmaması olacak.
Bu ayın 4 On Numara çekilişinden ikincisinin yapılacağı bu akşam yani 12 Mart Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 814. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.
NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!
12 Mart 814. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
On Numara 12 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 814. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
814. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 813'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 41, 42, 47, 50, 54, 63, 66, 68, 70, 73 ve 77 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen 3 kişi, 117 bin 381 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Çanakkale Merkez, Konya'nın Selçuklu ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
9 bilen 87 kişi 2 bin 698 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 869 kişi 125 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 652 kişi 22 lira 85'er kuruş, 6 bilen 123 bin 445 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 123 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 347 bin 635 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 935 bin 240 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 696 lira 82 kuruş aktarıldı.
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