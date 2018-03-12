On Numara sonuçları 12 Mart: Ayın ikinci On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Mart ayının ikinci haftasının ilk gününde 814. haftanın On Numara sonuçları belli olacak. Milli Piynago İdaresinin diğer şans oyunlarının aksine On Numara devir konusunda inanılmaz bir seri yakalamış durumda. Milli Piyango İdaresi'nin en sık büyük ikramiye veren oyunu olan On Numara bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. On Numara'da 53 haftadır devir yaşanmıyor. Yani On Numara'da şaşırtıcı olan büyük ikramiye çıkması değil çıkmaması olacak.

Bu ayın 4 On Numara çekilişinden ikincisinin yapılacağı bu akşam yani 12 Mart Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 814. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!

12 Mart 814. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.