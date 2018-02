On Numara sonuçları - 26 Şubat On Numara sonucu: 3 büyükşehir, 4 on bilen!

On Numara çekildi. Heyecanla beklenen 812. hafta On Numara sonuçları belli oldu. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan On Numara çekilişi sonuçlarına göre on bilen 4 kişi çıktı. Tam bir senedir devretmeyen On Numara, dün akşam da üç büyükşehirden 4 talihliye 85'er bin lira ikramiye kazandırdı. İşte 26 Şubat On Numara sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ve detaylar...

26 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 812'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63 ve 70 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 416 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Mamak ve Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırdıkları belirlendi.