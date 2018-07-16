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Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

15 Temmuz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan, kooperatif binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 15 Temmuz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan, kooperatif binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki kooperatif binasına gelen İbrahim Ö, burada Kooperatif Başkanı Oktan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Oktan'a ateş eden zanlı, daha sonra kaçtı.

Bacağından yaralanan Oktan, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Osmaniye saldırı silahlı saldırı

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