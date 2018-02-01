HABER

Otobüs durağa daldı! Kaza sonrası yaşanan sıcak anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 11:30 | Son Güncelleme

Üsküdar'da bir halk otobüsünün durağa dalmasının ardından üç kişinin hayatını kaybettiği kaza anlarından hemen sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde şoförünün hakimiyetini kaybettiği halk otobüsün durağa dalmasıyla üç kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan hemen sonra yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde otobüsün çarptığı başka bir otobüsün sürücüsü kazayı polis memuruna anlatıyor. Ardından bazı vatandaşların şoka girmiş vaziyette yerde oturduğu görülüyor. Öte yandan çok sayıda ambulansın da olay yerine geldiği görülüyor.

İHA

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi
TEM Otoyolu'nda yürekleri ağza getiren kaza! O anlar böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Üsküdar OTOBÜS kaza anı

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha önceleri bir çok kez belediyeye bunu bildirmemize ragmen bu halk otobusleri çok hızlı ve dikkatsiz gittiklerini duraklardan yolcu kapmak için yarıs ettiklerini hatta duraklarda bazen durmadıklarını bildirmemize ragmen bizi istanbul b b hakaretle suclamış olup bu durumlara meydan vermiştir
çok söyledik belediyeye çok dedik bunlar yolcu kapmak için yarıs ediyorlar duraklarda durmuyorlar ama kaale alan olmadı çok söyledik çok hatta en son şikayetimde beni hakaretle sucladılar daha çok insanımız ölür çok belediye kimseyi taktıgı yok buradan duyurulur
Diğer Haberler
Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Erdoğan: Afrin operasyonunda 800 tanesinin işi bitti

Erdoğan: Afrin operasyonunda 800 tanesinin işi bitti

CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar! Kendini yakmaya çalıştı

CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar! Kendini yakmaya çalıştı

Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

Askere gidecekken cezaevine girdi!

Askere gidecekken cezaevine girdi!

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.