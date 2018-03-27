Otomobilin çarptığı çocuğun hayatını kaybetmesi davası

"Olay öncesi araçta elimde alkol şişesi varken sosyal medya hesabımdan canlı yayın yaptım. Işıklar Caddesi'ndeki trafik ışıklarına geldiğimde yeşil ışık yandığı için hareket ettim. Bu sırada bir şeye çarptığımı fark ettim, çarpmanın etkisiyle 6-7 metre gittikten sonra durabildim. Küçük kızı arkadaşım İsmail'le araca bindirdik, çalıştığım hastaneye götürdük. Hastaneye girdiğimizde küçük kız hayatını kaybetmişti, bunun üzerine hastane polisine teslim oldum."

Olay günü 3 arkadaşıyla Konyaaltı Sahili'nde alkol aldıklarını, aracı kullanırken hızının 40 kilometre olduğunu öne süren sanık, şunları kaydetti:

Mahkeme heyetince söz verilen sanık İlhami Y, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu, çocuğun annesi ve babasından özür diledi.

Antalya'da otomobiliyle çarptığı 8 yaşındaki Özgü Ahırlı'nın ölümüne, babaannesinin ise ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

- Kucağında alkol şişesi varmış

Tanık İsmail Göktaş ise olay günü kendisinin de araçta olduğunu, trafik ışığının yeşil olmasıyla hareket ettiklerini iddia etti.

Sanığın otomobilde kucağında alkol şişesi varken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptıklarını anlatan Göktaş, fakat araç içinde hiç alkol almadıklarını ileri sürdü.

İlhami Y'nin hızının biraz fazla olduğunu, çarpma anında fren veya korna sesi duymadığını anlatan Göktaş, "İlhami kucağında bir kız çocuğuyla gelerek kapıyı açmamı istedi. 'Kadına bak' diyerek beni uyardı." dedi.

Özgü'nün babası Ferhat Ahırlı da İhami Y'nin aracı alkollü ve hızlı kullandığını belirterek sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

MOBESE görüntülerinde, çarpmanın şiddetiyle kızının 15 metre ileriye savrulduğunu vurgulayan Ahırlı, "Bu durum aracın hızlı olduğunu gösteriyor, ayrıca kızımın yerden çuval kaldırır gibi alıp en yakın hastaneye götürmek yerine çalıştığı hastaneye götürerek ölümüne neden oldu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Tuncay Özmen'in şerhine karşı, oy çokluğu sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 26 Kasım 2017'de İlhami Y'nin kullandığı otomobilin çarptığı Özgü Ahırlı hayatını kaybetmiş, babaannesi Gülşen Ekinak ise ağır yaralanmış, İlhami Y. ise tutuklanmıştı.