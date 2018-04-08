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Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Beyaz travertenleri ziyaret eden Trabzonlu halk oyunları ekibinin sergilediği horon, turistlerin beğenisini kazandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki termal suların oluşturduğu görsel güzellik her mevsim ziyaretçi çekerken özellikle hafta sonları bölgede yoğunluk göze çarpıyor.

İlkbaharda renk cümbüşünün yaşandığı Pamukkale'de yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıyor, antik havuzda termal suya giriyor.

Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösteriyor.

- Havuzda horon oynadılar

Hafta sonu özellikle yerli ziyaretçisi artan Pamukkale'de çok sayıda öğrenci, okul gezileriyle geldikleri beyaz travertenlerde yürüme imkanı buluyor.

Trabzon'dan Pamukkale'ye gelen Beşikdüzü Anadolu Lisesi öğrencileri de travertenlerdeki havuzda yürüdükten sonra "horon" oynadı.

Ekip sorumlusu Aynur Korkmaz, Marmaris'teki Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'ndan dönüşte Pamukkale'ye uğradıklarını belirterek, "Halk oyunları il ve bölge yarışmalarında birinci olduk. Marmaris'teki finallere katıldık. Finallerde 9. geldik, derecemizi çok beğenmesek de finallere katılmak da bizim için büyük bir marifetti. Ekibimizle Pamukkale'yi geziyoruz. Çok güzel yerler." diye konuştu.

Öğrencilerden Cansu Lerme de "Burada horon oynamak bizim için gurur vericiydi, onur vericiydi. Yöremizin güzelliklerini burada da yansıtmak istedik. Çok zevkli oldu." dedi.

Halk oyunları ekibinin mini gösterisini izleyen turistler, beğenilerini alkışlarla ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale Termal traverten UNESCO

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