WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore ile birlikte yürütülen askeri tatbikatları durdurma kararının Pentagon'da memnuniyetsizlikle karşılandığı iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve Pentagon'a yakın savunma uzmanlarına dayandırılan haberlerde Trump ile Pentagon arasındaki Kuzey Kore farklılaşmasına dikkat çekildi.

Buna göre Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile vardığı uzlaşma sonrasında "Güney Kore ile ABD'nin birlikte yürüttüğü askeri tatbikatları sona erdirme" talimatı vermesi, Amerikan ordusunda bazı rahatsızlıklara neden oldu.

- Talimat "sürpriz" oldu

Pentagon yetkililerinin, söz konusu askeri tatbikatların bir anda sona erdirilmesi talimatını "sürpriz" olarak gördükleri ve bu kararın çok hızlı alındığını düşündükleri belirtildi.

Uzmanlar, Trump'ın Singapur'daki zirveye sadece bir Pentagon yetkilisini götürdüğüne, bu kişinin de Savunma Bakanlığı Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver olduğuna işaret etti.

Ayrıca Trump ile Kim'in 12 Haziran'da imzaladığı belgede ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatlara herhangi bir referans verilmediği ve Pyongyang yönetiminin Kore Yarımadası'nı nükleerden arındırma konusunda somut adımlarını görmeden askeri tatbikatların durdurulmasının doğru olmadığı savunuldu.