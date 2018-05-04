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Pentagon'dan "Kore'den asker çekme talimatı" iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Pentagon sözcüsü Yarbay Logan: - "New York Times haberi yanlıştır. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerinin azaltılması için seçenek sunma talimatı vermedi" - "Kore yarımadasının tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülmez şekilde nükleerden arındırılmasına bağlıyız" - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: - "New York Times haberi deli saçması "

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Güney Kore’deki asker sayısının azaltılması talimatı verdiğine ilişkin basında yer alan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Amerikan New York Times gazetesi, konuyla ilgili bilgisi olan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeden önce Güney Kore'de konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması için Pentagon'a seçenekler hazırlaması talimatı verdiğini iddia etti.

New York Times'ın bu iddiasına ABD yönetiminden yanıt gecikmedi.

- Pentagon iddiaları yalanladı

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon'daki Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı masasına bakan sözcülerden Yarbay Christopher Logan, "New York Times haberi yanlıştır. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerinin azaltılması için seçenek sunma talimatı vermedi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Güney Kore'deki misyonunun aynen devam ettiğini belirten Yarbay Logan, yarımadaki askeri durumları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Logan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Savunma Bakanlığı maksimum baskı kampanyasına verdiği desteğe, Başkan'a askeri seçenekler sunma ve müttefiklerimizin güvenliğine kuvvetli bağlılığımız devam ediyor. Kore yarımadasının tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arındırılmasına bağlıyız."

- Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da iddiaları yalanladı

New York Times haberine bir yalanlamada Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.

Bolton, "New York Times haberi deli saçması. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerini çekme konusunda seçenek sunması talimatını vermedi." açıklamasında bulundu.

Trump'ın önümüzdeki hafta Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi bekleniyor.

Kuzey ile Güney Kore arasında yıllar sonra ilk kez devlet başkanları seviyesinde görüşme söz konusu olurken, Kim'in artık nükleer deneme yapmayacağı yönünde açıklamaları da basına yansımıştı.

Ayrıca, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.

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ABD Donald Trump Güney Kore Kuzey Kore Pentagon

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