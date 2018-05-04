WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Güney Kore’deki asker sayısının azaltılması talimatı verdiğine ilişkin basında yer alan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Amerikan New York Times gazetesi, konuyla ilgili bilgisi olan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeden önce Güney Kore'de konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması için Pentagon'a seçenekler hazırlaması talimatı verdiğini iddia etti.

New York Times'ın bu iddiasına ABD yönetiminden yanıt gecikmedi.

- Pentagon iddiaları yalanladı

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon'daki Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı masasına bakan sözcülerden Yarbay Christopher Logan, "New York Times haberi yanlıştır. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerinin azaltılması için seçenek sunma talimatı vermedi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Güney Kore'deki misyonunun aynen devam ettiğini belirten Yarbay Logan, yarımadaki askeri durumları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.