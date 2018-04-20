PKK'lı teröristlerin üstünden Kanada tüfeği çıktı

Siirt Jandarma Komutanlığı’nın Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte Kanadalı silah üreticisi Northern Eastern Arms (NEA) adlı şirket tarafından üretilen otomatik savunma tüfeği ‘NEA15 7.5” PWD-CSS’ ele geçirildi. Yivli namluya sahip, kısa ve hafif tüfek (Karabina) büyük ihtimalle ilk defa ele geçirildi.

KANADALILAR 2015'TE PEŞMERGEYE SATTI

NEA adlı şirketin bölgedeki izi sürüldüğünde bu ilginç silahın nereden geldiğine dair bir fikir edinmek mümkün oluyor. NEA yetkilileri Haziran 2015’te Irak’ta müşterileri olan Peşmergeleri ziyaret etti. Hatta bu ziyaretten fotoğraflar şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Sayısı açıklanmasa da bu ziyarette özellikle Barzani’nin peşmergelerine bu tüfeklerden satıldığı biliniyor.

IRAK ÖZEL KUVVETLERİ KULLANMAYA BAŞLADI

NEA yöneticileri Kasım 2016’da tekrar Irak’ta görüldü. Bu geziyi mercek altına alan Silahlanma Araştırma Servisi (ARES), bu kez Irak Özel Kuvvetleri ve peşmergeler ile Kuzey Iraklı yakın korumalara ‘NEA 7.5” PWD-CSS’ tüfeklerinin satıldığını saptadı. ARES’in tespitlerine göre Siirt’te yakalanan tüfeklerin aynısı Irak Özel Kuvvetleri 1’inci Tugayı (ISOF 1) ve peşmerge tarafından kullanılıyor. ARES tüfeklerin 20 ve 30 mermilik değişik şarjörlerle kullanıldığını da saptadı.