PKK'lı teröristlerin üstünden Kanada tüfeği çıktı

Siirt Jandarma Komutanlığı’nın Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte Kanadalı silah üreticisi Northern Eastern Arms (NEA) adlı şirket tarafından üretilen otomatik savunma tüfeği ‘NEA15 7.5” PWD-CSS’ ele geçirildi. Yivli namluya sahip, kısa ve hafif tüfek (Karabina) büyük ihtimalle ilk defa ele geçirildi.
KANADALILAR 2015'TE PEŞMERGEYE SATTI
NEA adlı şirketin bölgedeki izi sürüldüğünde bu ilginç silahın nereden geldiğine dair bir fikir edinmek mümkün oluyor. NEA yetkilileri Haziran 2015’te Irak’ta müşterileri olan Peşmergeleri ziyaret etti. Hatta bu ziyaretten fotoğraflar şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Sayısı açıklanmasa da bu ziyarette özellikle Barzani’nin peşmergelerine bu tüfeklerden satıldığı biliniyor.
IRAK ÖZEL KUVVETLERİ KULLANMAYA BAŞLADI
NEA yöneticileri Kasım 2016’da tekrar Irak’ta görüldü. Bu geziyi mercek altına alan Silahlanma Araştırma Servisi (ARES), bu kez Irak Özel Kuvvetleri ve peşmergeler ile Kuzey Iraklı yakın korumalara ‘NEA 7.5” PWD-CSS’ tüfeklerinin satıldığını saptadı. ARES’in tespitlerine göre Siirt’te yakalanan tüfeklerin aynısı Irak Özel Kuvvetleri 1’inci Tugayı (ISOF 1) ve peşmerge tarafından kullanılıyor. ARES tüfeklerin 20 ve 30 mermilik değişik şarjörlerle kullanıldığını da saptadı.
AĞIRLIĞI 2.7 KG
5.65 mm, 7.62 mm ile daha uzun menzil ve etki gösteren 300 AAC Blackout mühimmatlarla kullanılabilen NEA 7.5” PWD-CSS tüfeklerin boş ağırlığı sadece 2.7 kg. Optik dürbünle kullanılabilen tüfeklere 20’li ve 30’lu polimer şarjörler uyuyor. Lazer hedef işaretçisi takılabilen ve namlusu 190 mm olan tüfeğin uzunluğu ise, sabit ve seyyar dipçikli modeline göre 538 mm ve 645 mm olarak değişiyor.
KARABORSAYA DÜŞTÜ
Savunma uzmanları ‘NEA 7.5” PWD-CSS’ tüfeklerin bir kısmını IŞİD'in ele geçirdiğini belirtiyor. Bu tüfekler kısa bir süre sonra karaborsaya düştü. Hafif ve etkili olması nedeniyle tercih edildi. Silahların karaborsada para ettiğini gören Irak’taki güvenlik güçlerinin savaş karmaşasından yararlanarak ellerindeki tüfekleri satmış olabileceği ihtimali de vurgulanıyor. Savunma uzmanları bu tüfeklerin PKK’nın eline Irak’taki karaborsadan geçmiş olduğunu belirtiyor.
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