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Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

KKTC'de, 61 yaşındaki İbrahim E., 52 yaşındaki eşi Nigar Tevfik E.'yi av tüfeğiyle öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından, eşinin cesedinin başında polislerin gelmesini bekledi. Teslim olan İbrahim E.'nin ilk sözleri, "Karımı ben öldürdüm, cezama razıyım" oldu

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

Olay, dün akşam saatlerinde Lefke'ye bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Nigar Tevfik E. ile İbrahim E., aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Londra'da dava devam ederken çift arasında mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktı.

GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Eşiyle tartışan Nigar Tevfik E., dinlenmek için KKTC'ye geldi. İbrahim E. de eşinin ardından Ada'ya geldi. Dün akşam bir araya gelen çift arasında, Londra ve KKTC'deki mülklerin paylaşımı nedeniyle yine tartışma çıktı. İbrahim E., tartışma sırasında evde bulunan av tüfeği ile eşine ateş etti. 3 çocuk annesi Nigar Tevfik E. göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi.

'EŞİMİ ÖLDÜRDÜM'

İbrahim E., cinayetin ardından 112 Acil Servis'i arayarak, "Eşimi öldürdüm, gelin" dedi. Eşinin cansız bedeni başında bekleyen zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde de, "Karımı ben öldürdüm, cezama razıyım" diye konuştu. İbrahim E.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti KKTC

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