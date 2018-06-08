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Polis uyuşturucu satıcılarını bu halde yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Satıcılardan bazıları polisi karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı.

Polis uyuşturucu satıcılarını bu halde yakaladı

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Polis kapıları kırarak içeri girdi. Şüphelilerden bazıları polisi karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi polislerinden oluşan 100 kişilik bir ekiple, bugün saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAPILAR KIRILDI

Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Şüphelilerden bazıları bir anda polisleri karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramalarda, bir miktar esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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3'Ü KADIN 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon sürerken gözaltı sayısında ve ele geçirilen uyuşturucu miktarında artış olabileceği bildirildi. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu Denizli

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