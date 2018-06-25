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RİZE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Dün yapılan tarihi seçimde yeni sisteme göre meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri de seçildi. Resmi olmayan RİZE milletvekili seçim sonuçlarına göre hangi adaylar seçildi merak ediliyor. İşte seçilen milletvekilleri tüm listesi ve sandık sonuçları...

RİZE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi
  1. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Bu sonuçlara göre, RİZE ilinden yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilinin partileri ve seçilen tüm milletvekilleri listesi ve sandık sonuçları haberimizde.

RİZE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti
1- Hayati Yazıcı
2- Osman Aşkın Bak
3- Muhammed Avcı

SEÇİLEN TÜM MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ

İşte parlamentoya giren 600 milletvekiliİşte parlamentoya giren 600 milletvekili
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