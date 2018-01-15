HABER

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 22:17 | Son Güncelleme 5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturma niyetinde olduğu ‘sınır güvenlik güçlerini’ yok etme kararlılığını değerlendiren Rus uzmanlar, Erdoğan’ın sabrının taşmak üzere olduğunu belirtti.

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin aktif desteğiyle Türk sınırı yakınlarında en azından askeri alanda Kürt özyönetiminin inşa edildiğine dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Türk sınırı boyunca yaşananlar Ankara tarafından varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyor. Rahatsızlık düzeyini abartmak mümkün değil. Geçenlerde Türkiye'deydim, Türk devletinin her düzeyden temsilcileri, Erdoğan'ın partisi sadece bunu konuşuyor. Elbette ABD, Suriye'nin kuzeyinde sınır güvenlik güçlerini oluşturacağını açıklayarak aşırıya kaçtı. Türkiye'nin ABD'nin müttefiklerini vuracağını düşünmek güç. Ama Erdoğan'ın sabrı taşımak üzere".

'KÜRTLER DAHİL TÜM TARAFLARLA KOORDİNASYONA İHTİYAÇ VAR'

Rusya'nın bu konuda hiçbir müdahalede bulunmayacağını kaydeden Lukyanov, bunun öncelikle NATO'nun en büyük iki orduya sahip Türkiye ve ABD arasında bir sorun olduğunu belirterek şunu dedi: "Afrin'i kontrol etmediğimizi dikkate alırsak, Rusya'nın bu bölgedeki çıkarları oldukça sınırlı. Ama bu Suriye topraklarında yaşanıyor ve biz istesek de istemesek de Suriye bizim sorumlu olduğumuz bir alan. Şu anda tüm gözler Rusya'ya çevrilmiş durumda, Rusya'nın ne yapacağını bekliyorlar. Ama bir çözüm, sağlam bir model bulmak için orada Kürtler dahil tüm taraflarla koordinasyona ihtiyaç var. Rusya'nın uzun zamandır Soçi'de yapılmasını teklif ettiği ve organize etmeye çalıştığı Suriyeli siyasi güçler kongresinin de bununla yakından ilişkisi var. Bu noktada sanırım Rusya'nın uzlaştırıcı rol oynaması, yani ihtirasları sakinleştirmesi yararlı olurdu ama elbette aynı zamanda elbette bu çatışmaya girmemeli".

'ERDOĞAN NATO ÜYESİ OLDUĞUNU, RUS UÇAĞINI DÜŞÜRÜNCE HATIRLADI'

NATO tarihinde bir ilkin yaşandığını kaydeden Lukyanov, "Şu anda Türkiye bağlamında NATO içinde olup bitenin kesinlikle emsali yoktu, böyle bir şey daha önce hiç olmadı, olamazdı da. Türkiye aslında sanki NATO hiç yokmuş gibi hareket ediyor. Erdoğan, ancak Rus savaş uçağı vurulduğunda NATO üyesi olduğunu hatırladı. Rus uçağının düşürülmesinin neyle sonuçlanabileceğini hissederek NATO'ya sığınmaya çalıştı ama NATO, kusura bakma ama bizimle ne alakası var, dedi. İlginç olan şudur ki, NATO Konseyi'ni acil toplanmaya çağırmak yerine Erdoğan tehditler yoluyla doğrudan ABD'yi etki altına almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'NIN KONUMUNUN GÜÇLENMESİNE YARDIMCI OLUYOR'

Şu anki durumun uzun zaman önce uzmanlar tarafından öngörüldüğünü belirten Rusya Medeniyetler Diyalogu Enstitüsü yetkilisi Aleksey Malaşenko, "Çünkü IŞİD'e karşı mücadelede her bir ülke kendi amacını güttü, bu da şimdi ortaya çıkıyor. Türkler en çok Kürtlerin güçlenmesinden korkuyor, oldukça uzun zamandır Kürtlerle oynayan Amerikalılar ise Kürtlerin bağımsızlığını destekliyor, bu da Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. Sanırım iki ülke görüşmeler başlayacak, bir uzlaşıya varılacak, ama bugün Türkiye'nin saldırı olasılığını dışlamıyorum. Sanırım Ankara ve Washington arasındaki bu ani gerilim, Rusya'nın konumunun güçlenmesine yardımcı oluyor, çünkü IŞİD sonrası durumda Rusya Türklerle ilişkilerde oldukça tutarlı hareket ediyor. Bu yüzden Türklerle Amerikalılar arasındaki her türlü gerilim Rusya'nın yararına. Rusya bu çatışmada gözlemci olarak kalacak ama daha çok Türkiye'ye sempati duyacak çünkü gerçekten de söz konusu resmi olmasa da Suriye'nin bölünmesi ve Rusya bundan Suriye kadar korkuyor. Durum çok kritik. Provokasyonlar olabilir ama gerçek silahlı çatışmaya varacağını düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası
Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz
Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Türkiye Güvenlik Recep Tayyip Erdoğan Suriye

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İlginizi Çekebilir

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sayın Erdoğan çok sabırlıdır,kolay taşmaz.Ege de 18 Ada ve 156 kayalık işgalinde sabrını test ettiler.Netice çok sabırlı.Bir Atasözümüz var '' Sabreden derviş muradına erermiş ''.Allah'tan sayın Erdoğan'a sabırlar diliyorum.Saygılarımla
rusya açıkça söylüyor bize sadece gözlemciyiz diye orayı o pkk ya dar olacak suriye amerikanın o silahları boşa gidecek biz sıkıntı çekmeyeceğiz mi evet fazlasıyla rabbim askerimize komandolarımıza polisimize yardim etsin hükümet eleştirilsede her daim devletimizin yanındayız bu boyle biline
AYNEN SABRIMIZI TAŞIRMAYIN
Bence milletin yine gazı alınıyor. Yapacaksan Kuzey kore lideri gibi atar yapacaksın ki , heykelini diksinler,bazı yerlerine de çimento yetmesin o heykelin.
Rusya'nın tespitleri çok doğru...uzaktan olayı seyrediyor.
Aman abicim bak taşırmayın sabrını, hıncını akar yakıttan alıyor. Mazot olmuş 6 lira.
İnşallah diplomasi kazanır. Yoksa çok analar ağlar... ABD buna sinsi, sinsi ergenekon ve balyoz olaylarından itibaren hazırlandı. Son olarak bölgeye 4000 den fazla TIR la yığdığı silah ve mühimmatı kullanacak terör örgütü mensubu olmadığı da aşikar. Kendi askeri için yığınak yaptı. Hükümet ve istihbaratımız neden bunu düşünemedi anlayamıyorum.
Açıklama Rusyanın tavrı konusunda fikir vermekte. Rusya sadece izlemekle yetinecek. Ve sonuç itibarıyla her halükarda Ruslar karlı çıkacak. PYD'nin oradan kazınacağına artık ihtimal veren yok. Silahlar da asla iade edilmeyecek. Sadece Türkiye'ye saldırmayacakları ve tehdit oluşturmayacakları konusunda Türkiye'ye teminat verebilirler. Belki göstermelik kısa mesafe bir çekilmeleri sözkonusu olur, ama o kadar. Ve biz buna... 'caydırdık' 'geri adım attırdık' diye seviniriz. Geç mi kaldık, göreceğiz. Umarım yanılıyorum.
Ne hallere düştük. Çocuk gibi ders vermeye kalkışıyor Rusya. Sığınma Türkiye demiş resmen
Diğer Haberler
Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Sıfır noktasında hareketlilik! Füzeler Afrin'e kilitlendi

Sıfır noktasında hareketlilik! Füzeler Afrin'e kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.