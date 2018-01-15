Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin aktif desteğiyle Türk sınırı yakınlarında en azından askeri alanda Kürt özyönetiminin inşa edildiğine dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Türk sınırı boyunca yaşananlar Ankara tarafından varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyor. Rahatsızlık düzeyini abartmak mümkün değil. Geçenlerde Türkiye'deydim, Türk devletinin her düzeyden temsilcileri, Erdoğan'ın partisi sadece bunu konuşuyor. Elbette ABD, Suriye'nin kuzeyinde sınır güvenlik güçlerini oluşturacağını açıklayarak aşırıya kaçtı. Türkiye'nin ABD'nin müttefiklerini vuracağını düşünmek güç. Ama Erdoğan'ın sabrı taşımak üzere".

'KÜRTLER DAHİL TÜM TARAFLARLA KOORDİNASYONA İHTİYAÇ VAR'

Rusya'nın bu konuda hiçbir müdahalede bulunmayacağını kaydeden Lukyanov, bunun öncelikle NATO'nun en büyük iki orduya sahip Türkiye ve ABD arasında bir sorun olduğunu belirterek şunu dedi: "Afrin'i kontrol etmediğimizi dikkate alırsak, Rusya'nın bu bölgedeki çıkarları oldukça sınırlı. Ama bu Suriye topraklarında yaşanıyor ve biz istesek de istemesek de Suriye bizim sorumlu olduğumuz bir alan. Şu anda tüm gözler Rusya'ya çevrilmiş durumda, Rusya'nın ne yapacağını bekliyorlar. Ama bir çözüm, sağlam bir model bulmak için orada Kürtler dahil tüm taraflarla koordinasyona ihtiyaç var. Rusya'nın uzun zamandır Soçi'de yapılmasını teklif ettiği ve organize etmeye çalıştığı Suriyeli siyasi güçler kongresinin de bununla yakından ilişkisi var. Bu noktada sanırım Rusya'nın uzlaştırıcı rol oynaması, yani ihtirasları sakinleştirmesi yararlı olurdu ama elbette aynı zamanda elbette bu çatışmaya girmemeli".