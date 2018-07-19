Rusya'da emeklilik reformu protestosu

Rusya’da emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik yasa tasarısı, başkent Moskova'da yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Parlamentonun alt kanadı Duma önünde toplanan yaklaşık 600 kişi, Rus hükümetinin emeklilik yaşını yükseltme tasarısını protesto etti.

Gösteriye Rusya Federasyonu Komünist Partisi ile Adil Rusya Partisi de destek verdi.

Sol Cephe Hareketi Koordinatörü Sergey Udaltsova, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus halkının emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı olduğunu belirterek milletvekillerine yasa tasarısını kabul etmemeleri çağrısında bulundu.

Daha önce 2018 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Moskova ve maçların oynandığı şehirlerde protesto gösterilerine izin verilmemişti.

Hükümet, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli olarak erkekler için 60’tan 65’e, kadınlar için de 55’ten 63’e yükseltilmesini öngören tasarısını 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

Tasarı, bugün ilerleyen saatlerde Devlet Duması’nın birinci oturumunda görüşülecek. Tasarının görüşülmesi esnasında Duma binası önünde bazı parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla protesto yapılması bekleniyor.

