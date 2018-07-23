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Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşmasının ardından açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Safiye İ, polisteki ifadesinde "kullandığı ifadeler nedeniyle çok pişman olduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini" öne sürdü.

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İ, gözaltına alınmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde, soruşturma konusu Instagram hesabının kendisine ait olduğunu, yaklaşık iki yıldır hesabı kullandığını, şifresini de başkasının bilmediğini belirtti.

Anıtkabir'e, halası ve iki kuzeninin ısrarıyla gezmek amacıyla gittiğini bildiren Safiye İ, "Ben gitmek istemiyordum." ifadesini kullandı.

Videoyu kendi isteğiyle çektiğini kaydeden Safiye İ, "Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşımdan beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz'da Instagram'daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da görüntüleri hesabımdan sildim. Bu görüntüyü sadece arkadaşlarımla paylaştım." beyanında bulundu.

Safiye İ, daha sonraki "özür videosu diye bilinen videoyu kendisinin mi çekip paylaştığının" sorulması üzerine ise şu ifadeyi verdi:

"Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar. Ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünde uyarıldım. Ancak ben hiçbir anlam ifade etmeyeceği ve videonun çoktan yayılmış olduğundan dolayı çekmek istemedim. Ben çekmeyince kuzenim E.A, benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinde kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diyorum."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşmasının ardından Safiye İ. hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüpheli, dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Safiye İnci Anıtkabir atatürk'e hakaret

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