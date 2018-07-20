Sahte profesör Cüneyt Turan 'Adnan Oktar' operasyonuna takılmış!

Sahte profesör Cüneyt Turan’ın Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan teknik takipler sırasında fark edilerek yakalandığı ortaya çıktı. Turan’ın Adnan Oktar grubundan üst düzey kişileri aradığı bu nedenle mali polisin dikkatini çektiği öğrenildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran 2018 günü kendisini ‘Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Profesörü olarak tanıtan sahte profesör Cüneyt Turan’ı gözaltına aldı. Doktor olmadığı halde çok sayıda hastayı tedavi etmeye çalıştığı belirlenen sahte doktor Cüneyt Turan tutuklandı.

TEKNİK TAKİPLER SIRASINDA FARK EDİLMİŞ



Kendisini profesör doktor olarak tanıtarak hastaları yıllarca kandıran Cüneyt Turan’ın mali polis tarafından Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan teknik takipler sırasında fark edilerek yakalandığı ortaya çıktı.

ADNAN OKTAR’IN KANALINA ÇIKMIŞ



Mali polis, Adnan Oktar grubuna yönelik yaptığı teknik takipler sırasında grubun kapatılan A9 TV kanalına konuk olan kişileri de yakın takibe aldı. Oktar grubunun televizyon kanalına çıkarak kendisini ‘Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Profesörü olarak tanıtarak Cüneyt Turan böylece mali polisin takibine takıldı.