Sahte profesör skandalında yeni gelişme! Ölümler araştırılıyor

Birçok televizyon kanalında sağlık programlarına katılan, ‘beyin ve sinir cerrahisi’ ile ilgili seminer ve konferanslar veren sahte profesör Cüneyt Turan’la ilgili soruşturma genişletiliyor. “Dolandırıcılık” suçundan tutuklanan Turan ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte doktor Turan’ın tedavi etmeye çalıştığı hastaları mercek altına aldı. Bu hastalarla ilgili dosyalar yeniden açıldı.

ALİ AĞIR DOSYASI



Ölümle sonuçlanan 2 dosyadan biri Ali Ağır’a ait. Beyninde tümör olan Ağır, 2015 yılında acil olarak İstanbul GATA Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte profesör Turan, hastane sağlık personeline kendisini Ağır’ın doktoru olarak tanıttı. Ağır’ı ameliyat eden hastanede görevli Prof. Dr. Bülent Düz ise yaşananları anlattı.

"GATA’YA GİRİŞİNİ ENGELLEDİK"



Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Ağır’ın hastaneye geldiğinde durumunun ağır olduğunu söyleyen Prof. Düz, “Beyninde bulunan tümör çok büyümüş, hastanın yaşamını tehdit ediyordu. Ağır’ı bize getiren kişi, kendisini ‘beyin ve sinir cerrahı profesör’ olarak tanıtan Cüneyt Turan’dı. Hastanın geçmiş aylara ait tomografi ve kendisine uygulanan tedavi bilgilerini istedim. Hastanın son 4 aylık beyin tomografisini getirdi. Tomografide beynindeki tümörün büyümesi net şekilde görülüyordu. ‘Tümör ay ay büyürken ameliyat için niye beklediniz?’ diye sordum. Tomografiyi gösterip ‘Bakın, beyninde kanama var’ diyerek tümörü gösterdi. Her doktor tümör ile beyin kanamasını çok rahat ayırt edebilir. O andan itibaren şüphem arttı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Derneği’ne Cüneyt Turan isimli bir doktor olup olmadığını sordum. Olmadığını söylediler. Biz de Cüneyt Turan’ın GATA’ya girişini engelledik” dedi.