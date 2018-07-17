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Samsun'da cinayet hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

Samsun'da cinayet hükümlüsü yakalandı

Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İsmet Negiz'i yakalamak için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Negiz'i yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Negiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu hapis cezası Kasten öldürme Samsun

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