Samsun'da cinayet hükümlüsü yakalandı

Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İsmet Negiz'i yakalamak için çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Negiz'i yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Negiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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