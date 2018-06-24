HABER

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki usulsüz oy kullanımına ilişkin olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'dan açıklama geldi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, "Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.


PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (2)Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (2)
Oy kullanması için babaannesini sandığa kucağında taşıdıOy kullanması için babaannesini sandığa kucağında taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı 24 haziran seçimleri Suruç usulsüz oy

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 6 yorum
tahmin yürütüyorum, öznel olarak okuyunuz cümleyi, malum partnin neden doğu bölgesinde yüksek oy aldığı, barajı geçtiği şimdi belli oldu diyesim geliyor, diğer bir şeyde eğer benim oy verdiğim parti oy çalmış olsaydı İzmir'i vb yerleri çoktan almıştık veya oy oranlarımız artmıştı
Şanlıurfa'da 200 den fazla olay var, AKP sandık görevlileri diğer parti görevlilerini dövüp hastanelik etti.
sadi bey siz de cok iyi biliyorsunuz ki Urfada sandiklarin yarisinda oyu asiret reisi kullanir.Siverek te elini öptügünüz asiret reisleri...sizden adalet beklemek kerhanede bakire beklemek gibidir...Abi...
bu chp,iyi parti vs avukat falan sınıfa girip oturmuşlar , insanları tahrik ediyorlar,
Yeni Türkiye. İyi bildiğimiz az şeylerden birisi olan adil seçim yapma kültümüzü de kaybettik.
BİR URFALI OLARAK UTANIYORUM DEMOKRASİ ŞENLİĞİ YAŞANIR DİYE DÜŞÜNÜRKEN SALAKLARIN ŞENLİĞİ OLDU. GECEN SEÇİMDEN MİMLENMİŞ BİR ŞEHİR VE HALKI DAHA DİKKATLİ OLMALIYDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM. NERDE O ZEKİ CEVİK AHLSKLI İNSANLAR MEDENİYETİN BEŞİĞİ OLMUŞ SANA HAKSIZLIĞIN MENFAATİN TEFECİNİN AHLAKSIZLIĞIN BEŞİĞİ OLMADI YAKIŞMADI SANA URFA. YAZIKLAR OLSUN. ALLAH SİZİ BELANIZI VERSİN.
Diğer Haberler
Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.