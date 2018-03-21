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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:06 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 831 bin 275 lira 35 kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun 875'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 831 bin 275 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 4 bin 156 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 287 kişi 289 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 295 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 228 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 204 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 389 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 445 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 770 bin 914 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 104 bin 173 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 615 bin 758 lira 88 kuruş aktarıldı.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin, kuponunu Antalya'nın Kaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans topu

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