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Şans Topu çekildi! 28 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 22:14 | Son Güncelleme

28 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu. Bu haftaki Bu haftaki Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira haftaya devretti.

Şans Topu çekildi! 28 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira 73 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak.

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