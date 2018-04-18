Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

Bu akşam 18 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçları belli olacak. Bu çekilişin sonucu merakla bekleniyor çünkü geçtiğimiz üç hafta Şans Topu'nda büyük ikramiye kazanan çıkmadı. Yani Şans Topu devir sınırına geldi. Peki bu ne anlama geliyor.

MPİ'nin 3 devir sınırı kuralına göre bu akşam 879. hafta çekilişinde yine 5+1 bilebilen çıkmazsa yeni devir olmayacak ve büyük ikramiye meblağı bir sonraki ikamiye kategorisi olan 5 bilenlere dağıtılacak. İşte 18 Nisan Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE

18 Nisan 879. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 18 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

18 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 879. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.