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Şans Topu sonuçları 28 Mart: Büyük ikramiye umudu Nisan ayına taşındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 10:52 | Son Güncelleme

Ayın son Şans topu sonuçları belli oldu ve bu hafta büyük ikramiye kazanan çıkmadı. Umutlar Nisan ayına taşındı! 4 Nisan'da yapılacak sıradaki Şans Topu çekilişi devirli ikramiye için yapılacak. Peki 28 Mart Şans Topu sonuçlarına göre sonraki çekilişe devreden meblağ ne kadar ve 5+1 dışındaki ikramiye kalemlerinde ne kadar kanıldı?

Şans Topu sonuçları 28 Mart: Büyük ikramiye umudu Nisan ayına taşındı!

Milli Piyango İdaresi 28 Mart tarihli Şans Topu sonuçları ile ilgili tüm rakamları paylaştı. 876. Hafta sonuçlarına göre kimse 56+1 bilmeyi başaramadı. Böylece büyük ikramiye umudu Nisan ayına kalmış oldu.

4 Nisan'da yapılacak 877. hafta Şans Topu çekilişine bu haftadan 818 bin TL'lik devir gerçekleşti. Bu devir sıradaki çekilişe katılımı artıracaktır ki bu ikramiye havuzunun da büyümesini sağlayacak. İşte bu hafta büyük ikramiye kazandırmayan numaralar ile 28 Mart Şans Topu sonuçları...

876. Haftanın numaraları: 9, 11, 15, 18, 19 + 9

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 818 bin 221 lira 19 kuruş haftaya devretti. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 909 bin 182 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 86 bin 866 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 606 bin 89 lira 69 kuruş aktarılacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 558 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 319 kişi 257 lira, 4 bilen 3 bin 712 kişi 29 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 380 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 102 bin 863 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 74 bin 824 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 562 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

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