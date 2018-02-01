Şans Topu sonuçları 31 Ocak: Şans Topu, Süper Loto'ya özendi! İşte 868. hafta Şans Topu sonucu

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan Şans Topu 868. hafta çekilişi sonuçlarına göre 5+1 bilen olmadı. İki haftadır devreden Şans Topu, bir kez daha devir ederek 2.5 milyon liraya yükselen büyük ikramiyeyi gelecek haftaya bıraktı. Önümüzdeki hafta yapılacak Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihliyi yaklaşık 4 milyon lira bekliyor olacak. Peki Şans Topu'nda devir sınırı var mı? Şans Topu en fazla kaç kez devir edebilir? İşte 31 Ocak Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişe dair sayısal detaylar...

31 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 868. haftanın kazandıran numaraları; 8, 9, 16, 25, 29 + 7 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 287 bin 694 kişi 3'er lira ikramiye alacak.