Şans Topu sonuçları 31 Ocak: Şans Topu, Süper Loto'ya özendi! İşte 868. hafta Şans Topu sonucu

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan Şans Topu 868. hafta çekilişi sonuçlarına göre 5+1 bilen olmadı. İki haftadır devreden Şans Topu, bir kez daha devir ederek 2.5 milyon liraya yükselen büyük ikramiyeyi gelecek haftaya bıraktı. Önümüzdeki hafta yapılacak Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihliyi yaklaşık 4 milyon lira bekliyor olacak. Peki Şans Topu'nda devir sınırı var mı? Şans Topu en fazla kaç kez devir edebilir? İşte 31 Ocak Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişe dair sayısal detaylar...
Şans Topu 868. haftanın kazandıran numaraları; 8, 9, 16, 25, 29 + 7 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 287 bin 694 kişi 3'er lira ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 246 bin 712 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 278 bin 422 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 713 bin 242 lira 39 kuruş aktarıldı.
Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.
Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.
Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.
Süper Loto kazandırmaya, rekor kırmaya devam ediyor. Geçen sene bir kişiye 37 milyon lira ikramiye kazandırarak Türkiye'de şans oyunları içinde kazanılan en büyük ikramiyeyi veren Süper Loto, geçen hafta bu rekoru kırdı. 25 Ocak 2018 günü gerçekleştirilen 536.Hafta Süper Loto 6/54 Çekilişinde, 11 hafta üst üste devrederek 42 milyon 532 bin TL’ye ulaşan büyük ikramiye, Erzincan il merkezinde oynanan kupona çıktı. Süper Loto bu akşam 21.15'de MPİ genel müdürlük binasında 837. hafta çekilişi yapılacak.
867. haftanın numaraları: 6, 11, 14, 17, 29 + 11 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 841 lira 7 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 841 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
MHP'li vekilden AK Parti'ye zehir zemberek sözler
Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı
Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!
Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi
İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi
ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Bakması bile zor! Ama çiğ çiğ yiyorlar
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum