Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Haziran ayının son gününe denk gelen haftanın Sayısal Loto sonuçları ile Eskişehir'de bir talihli yazın ortasına yaklaşırken büyük bir meblağ kazandı. 6 bilmeyi başararak 30 Haziran çekilişinin büyük ikramiyesini tek başına kazandı. İşte 30 Haziran tarihli Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 6, 7, 17, 18, 20 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun 1129'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 714 bin 105 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yatırdığı belirtildi.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 429'ar lira, 4 bilen 7 bin 556 kişi 72 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 138 bin 242 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 510 bin 790 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 794 bin 246 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 2 bin 397 lira 92 kuruş aktarılacak.

