HABER

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Haftanın Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve büyük ikramiyeyi Eskişehir'den bir talihli tek başına kazandı. Toplamda 4 milyonu aşkın ikramiyenin dağıtıldığı Sayısal Loto çekilişi Haziran ayın son çekilişi oldu. İşte 30 Haziran Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Haziran ayının son gününe denk gelen haftanın Sayısal Loto sonuçları ile Eskişehir'de bir talihli yazın ortasına yaklaşırken büyük bir meblağ kazandı. 6 bilmeyi başararak 30 Haziran çekilişinin büyük ikramiyesini tek başına kazandı. İşte 30 Haziran tarihli Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 6, 7, 17, 18, 20 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun 1129'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 714 bin 105 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yatırdığı belirtildi.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 429'ar lira, 4 bilen 7 bin 556 kişi 72 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 138 bin 242 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 510 bin 790 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 794 bin 246 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 2 bin 397 lira 92 kuruş aktarılacak.

PARTNERBugün son, hala evlenme teklif etmediBugün son, hala evlenme teklif etmedi
FETÖ mağduru eski askeri hakim ve savcı Ahmet Zeki Üçok, avukat olduFETÖ mağduru eski askeri hakim ve savcı Ahmet Zeki Üçok, avukat oldu
40 yıldır örgü örerek geçimini sağlıyor40 yıldır örgü örerek geçimini sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.