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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:46 | Son Güncelleme

6 bilen 2 kişi, 1 milyon 897 bin 51'er lira ikramiye kazandı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 897 bin 51 lira 80'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 205 kişi 3 bin 970 lira 25'er kuruş, 4 bilen 9 bin 645 kişi 63 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 165 bin 848 kişi 10 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını İzmir'in Buca ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 6 milyon 946 bin 246 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 21 bin 381 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 129 bin 802 lira 45 kuruş aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango sayısal loto

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