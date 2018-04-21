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Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1119. hafta sonuçları sorgula!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

21 Nisan Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1119. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen 3 kişi çıktı ve yaklaşık üçer milyon lira ikramiye kazandılar. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1119. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 21 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta, 3 kez devir eden Sayısal Loto çekilişinde 3 kişi altı bilmiş ve herbiri üçer milyonluk ikramiye kazandılar. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 21 Nisan Cumartesi günü 1119. hafta Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 21 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

21 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1119. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1119. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

03 - 11 - 34 - 37 - 40 - 43

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen 3 kişi çıktı. AYDIN / İNCİRLİOVA - İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE - SAMSUN / ATAKUM'dan kuponlarını yatırdıkları öğrenilen talihliler, 2 milyon 922 bin 152 lira seksener kuruş kazandılar.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 186 kişi 5 bin 363 lira yirmişer kuruş, 4 bilen 9 bin 478 kişi 79 lira yirmişer kuruş, 3 bilen 180 bin 881 kişi ise 11 lira yetmişer kuruş kazandılar.

sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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