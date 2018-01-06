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Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak 2018: Milli Piyango Sayısal Loto 1104. haftasında kaç lira ikramiye veriyor?

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 11:59 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sayısal Loto, 2018 yılının ilk çekilişini bu akşam yapacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları On Numara, Şans Topu ve Süper Loto, yeni yılın ilk çekilişlerini bu hafta yaptı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanamayanlar için bir şans da 1104. hafta Sayısal Loto çekilişinde. Noter huzurunda yapılacak Sayısal Loto çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilecek ve sonuçları anında öğrenebileceksiniz. Peki Sayısal Loto'da ikramiye ne kadar?

Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak 2018: Milli Piyango Sayısal Loto 1104. haftasında kaç lira ikramiye veriyor?

Sayısal Loto oynayanlarda yeni yılın ilk çekilişi heyecanı var. 6 Ocak 2018 Cumartesi yani bugün akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişi ile büyük ikramiye talihlisini bulacak. Bu hafta şans oyunları, yeni yılın ilk çekilişlerini yaptı. Sırada bu akşam yapılacak 1104. hafta Sayısal Loto çekilişi var. Bu hafta On Numara ve Şans Topu'nda büyük ikramiye şanslı kişilere giderken Süper Loto, bir kez daha devir etti. Peki Sayısal Loto'da altı bilen olacak mı? Sayısal Loto'da ikramiye miktarı ne kadar?

6 Ocak 2018 Sayısal Loto çekilişi MPİ'nin 21.15'5te başlayacak olan online canlı yayınından izlenebilecek. Haftanın şanslı numaraları en erken bu canlı yayını izleyerek öğrenebilirsiniz. MPİ'nin canlı yayına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sayısal Loto canlı yayın çekilişinde yaklaşık 15 dakika sonra ise sonuçlara haberimizdeki Sayısal Loto sonuçları linkinden ulaşabileceksiniz.

Sayısal Loto 6 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

6 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 533. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1104. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO'DA NE OLDU?

2017 yılının son şans oyunu çekilişi Sayısal Loto idi. 30 Aralık 2017 Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde bir talihli altı bilerek yeni yıla milyoner olarak girdi. 30 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon 759 bin 551 lira olarak belirlendi ve büyük ikramiyenin bir kişiye çıktığı öğrenildi. Bodrum Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'nde bulunan bayiden oynandığı öğrenilen büyük ikramiyenin kime çıktığı ilçede merak konusu oldu.

30 Aralık 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile 3, 6, 19, 35, 38, 41 rakamlarını tutturan talihli 1 milyon 759 bin 551 Türk Lirasının sahibi oldu.

Milli Piyango sorgula - Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

[

On Numara sonuçları 1 Ocak: Yılın ilk On Numara çekilişinde kazanan 2 kişi! İşte On Numara sonucu](http://www.mynet.com/haber/guncel/on-numara-sonuclari-1-ocak-yilin-ilk-on-numara-cekilisinde-kazanan-2-kisi-iste-on-numara-sonucu-3595132-1)

[

Şans Topu sonuçları 3 Ocak - 2018'in ilk çekilişinde Şans Topu dörde bölündü!](http://www.mynet.com/haber/guncel/sans-topu-sonuclari-3-ocak-2018in-ilk-cekilisinde-sans-topu-dorde-bolundu-3599279-1)

[

Son Süper Loto sonuçları 4 Ocak: Büyük ikramiyeyi gören maşallah diyor!](http://www.mynet.com/haber/guncel/son-super-loto-sonuclari-4-ocak-buyuk-ikramiyeyi-goren-masallah-diyor-3601855-1)

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