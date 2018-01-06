Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak 2018: Milli Piyango Sayısal Loto 1104. haftasında kaç lira ikramiye veriyor?

Sayısal Loto oynayanlarda yeni yılın ilk çekilişi heyecanı var. 6 Ocak 2018 Cumartesi yani bugün akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişi ile büyük ikramiye talihlisini bulacak. Bu hafta şans oyunları, yeni yılın ilk çekilişlerini yaptı. Sırada bu akşam yapılacak 1104. hafta Sayısal Loto çekilişi var. Bu hafta On Numara ve Şans Topu'nda büyük ikramiye şanslı kişilere giderken Süper Loto, bir kez daha devir etti. Peki Sayısal Loto'da altı bilen olacak mı? Sayısal Loto'da ikramiye miktarı ne kadar?

6 Ocak 2018 Sayısal Loto çekilişi MPİ'nin 21.15'5te başlayacak olan online canlı yayınından izlenebilecek. Haftanın şanslı numaraları en erken bu canlı yayını izleyerek öğrenebilirsiniz. MPİ'nin canlı yayına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sayısal Loto canlı yayın çekilişinde yaklaşık 15 dakika sonra ise sonuçlara haberimizdeki Sayısal Loto sonuçları linkinden ulaşabileceksiniz.

Sayısal Loto 6 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

6 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 533. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.